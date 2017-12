Atlético-MG entra em acordo com Palmeiras e acerta empréstimo do atacante Erik

Atacante é o segundo reforço do Galo (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Foi confirmado, nesta segunda-feira (14), o segundo reforço do Atlético-MG para a temporada 2018. Trata-se do jovem atacante Erik, do Palmeiras. O Verdão adquiriu 60% dos direitos do jogador em 2015, por 3 milhões de euros, e, para valorizá-lo, o emprestou ao Galo.

O Atlético ainda não oficializou a contratação do atacante, pois está à espera dos exames médicos para, assim, realizar a assinatura do contrato.

Grande revelação do Goiás em 2015, Erik chega ao Galo para 'rejuvenescer' o elenco alvinegro que tem uma média de idade em torno de 30 anos.

Em 2016 o atacante foi acionado pelos técnicos Cuca e Marcelo Oliveira 30 vezes balançando as redes em três oportunidades. Na campanha do título foram 16 jogos com participações diretas em jogos decisivos. Porém, este ano, foram apenas 14 jogos e nenhum gol.

Características

Erik teve o seu melhor momento no Goiás em 2015, foram 19 gols em 48 jogos pelo clube, atuando pelas pontas, especilamente pelo lado direito.

Já no Palmeiras foi utilizado em diversas posições, jogou pelos lados do campo mas também mostrou bom rendimento como centroavante. O jovem não é um atleta de tanta velocidade e drible, características buscadas pela diretoria atleticana para suprir a falta de um jogador com essa característica, que atualmente conta com Luan, Valdívia (com o contrato em fase final), Clayton, Otero e Robinho, que ainda não tem o futuro certo no Atlético.

Cazares prefere ser utilizado pelo meio, outras opções como os volantes Gustavo Blanco e Elias também foram testados na posição, assim como Marlone que não ficará no clube.

Ficha técnica



Nome: Erik Nascimento Lima

Posição: Ponta/Centroavante

Naturalidade: Novo Repartimento (PA)

Altura: 1,72m

Data de nascimento: 18 de julho de 1994 (23 anos)

Pé preferencial: Direito

Clubes anteriores: Goiás (2013-2015) e Palmeiras (2016-2017)

Títulos: Campeonato Goiano (2013 e 2015) e Campeonato Brasileiro (2016)