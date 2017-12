Atlético-MG confirma contratação do atacante Erik junto ao Palmeiras

Atacante marcou apenas três gols em 2016 (Foto: Divulgação/Ag. Palmeiras)

O Atlético-MG anunciou, nesta segunda-feira (15), sua terceira contratação para a temporada de 2018. Trata-se do atacante Erik, do Palmeiras. O jogador, de 23 anos, foi emprestado pelo time paulista ao Galo até o fim de 2018 e passará por exames antes de assinar o contrato com o Alvinegro.

O clube ainda não informou a data dos exames médios. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do Atlético, o contrato está condicionado à aprovação nos exames. Segundo informações do portal Superesportes, outros detalhes sobre o contrato serão informados apenas da data da apresentação do jogador, caso o diretor de futebol Alexandre Gallo julgue necessário.

Com passagens por seleções de base, o atacante ganhou destaque em sua passagem pelo Goiás, em 2015. Já no ano seguinte, Erik teve 60% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras por aproximadamente R$ 13 milhões e assinou até o fim de 2020.

O atacante chegou ao Palmeiras como uma das principais promessas ofensivas do futebol brasileiro, mas não conseguiu repetir as boas atuações que o fizeram ganhar notoriedade no Goiás.

Na temporada 2016, o atacante participou de 32 partidas e marcou apenas três gols no Campeonato Brasileiro. A temporada atual também foi complicada para o jogador, que, novamente, não conseguiu se firmar no verdão. Sem espaço no clube paulista, Erik participou de 16 jogos apenas e não balançou as redes adversárias nenhuma vez.

Antes de Erik, o Atlético anunciou as contratações do volante Arouca, também do Palmeiras, e do lateral-direito Samuel Xavier, do Sport. Todos eles chegam ao Galo por empréstimo.