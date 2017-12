Novo dirigente do Santos confirma negócio bem encaminhado entre Ricardo Oliveira e Atlético-MG

Foto: Divulgação/Santos

O Atlético-MG pode ter uma mudança no panorama de seu ataque para a próxima temporada. A equipe mantém conversas avançadas com Ricardo Oliveira, do Santos, que é especulado na Cidade do Galo para 2018. Quem confirmou o bom andamento das negociações foi o novo vice de futebol do time santista, Orlando Rollo, em entrevista ao Seleção SporTV.

"Com relação ao Ricardo Oliveira, pelo que eu acredito, a gente acompanhou esse final de negociação, até porque a gente ainda nem assumiu, assume no dia 2 de janeiro, mas a gente já tem que estar atento a tudo que acontece no Santos por uma questão de planejamento. Pelo que entendi da situação do Ricardo Oliveira, foi uma opção do atleta e do seu empresário. Não tivemos muito díálogo, parece que já estava tudo encaminhado com o Atlético-MG", disse.

"Foi uma preferência do atleta e do seu empresário, ele vislumbrou uma situação melhor no clube mineiro. Muito provavelmente. O martelo não está batido, mas está bem encaminhado", completou.

A situação do atacante com o time da Vila Belmiro está praticamente certa: Ricardo não deve continuar na equipe santista. O contrato do jogador com o clube termina no fim desta temporada. O também atacante Arthur Gomes postou uma foto com o camisa 9 do Peixe e deixou mensagem em tom de despedida.

"Obrigado por tudo, paizão. Cada conselho e ensinamento. Você deixou o seu legado no Santos. Sem palavras para sua pessoa e para o profissional que é. Que Deus te abençoe nessa nova etapa de sua carreira. Ah, é Oliveira!", colocou.

Fred de saída

A chegada de Ricardo Oliveira escancara ainda mais a chance da saída de Fred, atual camisa 9 do Atlético. O jogador do time atleticano é especulado no Flamengo e, inclusive, já teria acertado com o clube alvinegro, segundo informações da Espn.

