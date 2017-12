Atacante Fred já está acertado com Flamengo e se aproxima de saída do Atlético-MG

Fred terminou a temporada 2017 em alta: com 30 gols marcados, obteve sua terceira melhor desempenho como jogador profissional (Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

Após a suspensão de Guerrero, o Flamengo tem buscado outras alternativas para substituir o camisa 9. E, de acordo com informações da ESPN, o atacante Fred, do Atlético-MG, já estaria acertado com o clube carioca. A proposta, que chegou há algum tempo, agradou o atleta, mas a palavra final para deixar Minas Gerais é do Galo, que detém os direitos do jogador.

Ainda de acordo com informações da ESPN, o vínculo oferecido pelo rubro-negro ao jogador é de dois anos, para um contrato de R$ 1 milhão por mês. Atualmente, o camisa 9 alvinegro recebe cerca de R$ 800 mil mensais e tem contrato com o clube até dezembro de 2018.

A conversa entre as duas diretorias começou há mais de uma semana e o esperado é que permaneça até os próximos dias. A diretoria Flamenguista acredita num desfecho positivo, mas o Galo ainda vê a saída do seu centroavante como algo distante, já que espera, além de uma compensação financeira, contar com um jogador do Rubro-Negro.

O Flamengo oferece o meia Mancuello, mas o Atlético deseja o meia-atacante Éverton, que fez boa temporada este ano. Os nomes estão na mesa, sem nenhuma definição.



Diante da possibilidade da saída de Fred, o Atlético já se movimenta para reforçar o ataque alvinegro em 2018. O nome sondado pelo clube é o atacante Ricardo Oliveira, atualmente no Santos.