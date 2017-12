Atlético-MG anuncia novo gerente de marketing para a próxima temporada

Pedro Henrique da Cunha Melo chega no clube mineiro em 2018 (Foto: Divulgação/Linkedin)

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (22), via Twitter, a contratação de um novo gerente de marketing para 2018. Trata-se do publicitário Pedro Henrique da Cunha Melo. Ele estava no Flamengo e possui passagens pelo São Paulo e pelo grupo Globo.

O publicitário desempenhava a função de gerente de marketing e patrocínios do Flamengo, sendo responsável pela área de captação e gestão de patrocinadores, além de coordenar projetos de comunicação.

De acordo com o perfil de Melo no LinkedIn, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Pedro Henrique da Cunha Melo assumirá o cargo na equipe mineira em janeiro. Ele chega para substituir Pedro Tavares, que ocupava as áreas de planejamento e marketing. Apesar do apoio do ex-mandatário Daniel Nepomuceno a Sérgio Sette Câmara, o novo presidente reformulou parte da estrutura do Atlético-MG, com mudanças em diversos departamentos como o de futebol e desempenho.