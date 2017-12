Na mira do Fluminense, Fred rescinde contrato com Atlético-MG

Atacante deve retornar ao futebol carioca em 2018 (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O Atlético-MG anunciou, na manhã deste sábado (23), a rescisão contratual do atacante Fred. No Twitter, o clube informou que a decisão foi tomada por ambas as partes.

"O Atlético acertou, ontem à noite, rescisão amigável com o atacante Fred. Agradecemos os serviços prestados pelo jogador e desejamos sucesso na sua vida profissional", escreveu.

Agora, Fred está livre para acertar seu retorno ao Fluminense. O presidente do clube, Pedro Abad, admitiu na quinta-feira (21) que entrou em contato com o empresário do jogador, Francis Melo.

Fred também estava na mira do Flamengo, e, de acordo com informações da ESPN, chegou a acertar salário com o Rubro-Negro. As negociações, no entanto, esfriaram depois que a pena por doping do atacante peruano Paolo Guerrero diminuiu para seis meses.

Com a saída de Fred, o único centroavante presente no atual elenco atleticano é o também veterano Ricardo Oliveira, de 37 anos. O jogador foi contratado nesta semana após deixar o Santos. Rafael Moura, reserva de Fred em 2017, não renovou contrato com o Galo.

Apesar do ano irregular do Atlético-MG, Fred teve um dos melhores desempenhos de sua carreira no clube alvinegro. Aos 34 anos, ele marcou 30 gols e deu 11 assistências em 55 jogos defendendo a camisa preta e branca.