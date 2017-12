Atlético-MG acerta empréstimo de atacante Capixaba ao América-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O atacante Capixaba não estará na Cidade do Galo para a próxima temporada. Revelado na base alvinegra, o Atlético-MG confirmou o empréstimo do jogador na manhã desta quarta-feira (27). O atleta defenderá o América-MG até o final do ano que vem.

Além de Capixaba, o meia Dodô também não não deve retornar ao clube mineiro no início do ano e seu empréstimo já foi selado junto ao Botafogo-SP. O jogador, que estava na Chapecoense, defenderá o time do interior de São Paulo até o final do Campeonato Paulista.

Dodô estreou no time profissional do Atlético em outubro de 2013. Na equipe principal, o jogador atuou em 47 partidas e marcou seis tentos. No ano passado o meia foi cedido ao Figueirense, onde disputou 29 jogos, marcando apenas quatro gols. Depois, Dodô foi emprestado à Chapecoense. Pela equipe de Chapecó, participou apenas de 13 jogos e marcou dois gols.

Capixaba, de 20 anos, estreou no profissional em 2016, realizando seis partidas. Em 2017, o atacante disputou a Florida Cup, em janeiro, junto de uma equipe alternativa. Quando retornou dos Estados Unidos, ele foi emprestado para a Ferroviária-SP, clube pelo qual disputou nove jogos e marcou um gol.

Após a curta passagem pela equipe paulista, o jogador retornou ao Atlético em março. No profissional, ele entrou em campo apenas na derrota sofrida para o Vitória, por 2 a 0, em duelo válido pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No segundo semestre, ele integrou o time sub-23 do Galo, que disputou a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro e o Brasileiro de Aspirantes, e chegou a ser relacionado para partidas da equipe principal.

O Galo já havia anunciado o empréstimo de outros três atletas: o zagueiro Jesiel será cedido ao Mirassol-SP para a disputa do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Leonan é reforço do Fortaleza, de Rogério Ceni, até o final de 2018, assim como o atacante Elder, que jogará no Atlético-GO. O trio estava integrando o time sub-23.