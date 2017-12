Destaque do Atlético-MG na última temporada, Fábio Santos entra na mira do futebol turco

Fábio Santos chegou ao clube em junho de 2016 e atuou em 91 partidas pelo Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O lateral-esquerdo Fábio Santos pode ser mais um a deixar o Atlético-MG na próxima temporada. Isso porque o Fanatik e o Aksam, dois portais de notícias da Turquia, noticiaram, nesta quinta-feira (28) que o jogador estaria na mira do Fenerbahçe, que poderá realizar contratações a partir do dia cinco de janeiro – data que marca a abertura da janela de transferências de meio de temporada para o futebol turco.

O atleta tem contrato até o fim de 2018, e, por isso, quando procurado pelo Super FC, do jornal O Tempo, o agente do jogador, Álvaro Cerdeira, disse não ter recebido nenhuma proposta oficial do clube turco. “Vejo com bons olhos o interesse de um clube dessa envergadura ser noticiado. Ele possui contrato até dezembro de 2018 com o Atlético, tem ótima relação com o clube. O Fábio está feliz e ansioso para a temporada de 2018 começar logo, a tendência é a permanência do jogador. Eu soube pela imprensa, não chegou nada ainda. O Atlético é detentor dos direitos federativos, então que eles procurem o Galo primeiro”, explicou.

Um dos destaques da equipe no ano, o jogador de 32 anos se afirmou como um grande líder diante da conturbada temporada do Galo e se manteve regular o ano inteiro. Fábio Santos foi o atleta que mais atuou no ano e participou de 64 partidas do time alvinegro. Ao todo, foram cinco gols, todos em cobranças de pênalti, cargo assumido após os seguidos erros dos atacantes Fred, Robinho e Rafael Moura.