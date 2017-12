Atlético-MG esbarra nos impostos para contratação do zagueiro Gérman Conti, do Colón

Desde 2013 no Cólon, da Argentina, o zagueiro disputou por lá 105 partidas e balançou as redes quatro vezes (Foto: Cólon/Divulgação)

Bateu na trave! A novela que envolve o zagueiro Germán Conti e o Atlético-MG estava perto de um desfecho positivo na última sexta-feira (29), entretanto, a trama sofreu uma reviravolta neste sábado (30), quando os clubes não entraram em um acordo quanto ao pagamento de impostos da transação.

A diretoria do Colón, da Argentina - que detém os direitos do jogador, inicialmente, falava em aproximadamente R$ 13,65 milhões para liberar o zagueiro. Entretanto, os argentinos exigem que o Galo pague os tributos da transação: um custo de R$ 3,4 milhões. Desta forma, para contar com o atleta de 23 anos na próxima temporada, o clube mineiro teria que desembolsar, ao todo, uma quantia que pode ultrapassar a casa dos R$ 17 milhões.

Em entrevista à rádio Deporte 9, nesta sexta, o presidente do Cólon, José Vignatti, fez jogo duro.

“Temos que pensar no interesse da instituição e do jogador. Havíamos chegado a um acordo com o jogador e com o representante para um contrato de três anos. O Atlético teria que pagar todos os impostos. Se o clube pagar, não temos outra alternativa a não ser liberar o jogador”, declarou.

A qualidade técnica e a boa estatura do atleta de 1,93m despertou interesse de outros clubes além do Galo. Neste ano, o defensor recebeu uma proposta do Zenit, da Rússia, de 4,6 milhões de euros, recusados pelos argentinos na época. Além disso, o River Plate também fez uma sondagem para contratar o jogador.