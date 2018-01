De volta ao Galo: Atlético-MG conta com retorno de trio para a temporada 2018

Carlos retorna após passagem pelo Internacional Foto: Pedro Vilela/Getty Images

A CBF publicou por meio do Boletim Informativo Diário (BID) os contratos de três jogadores que estavam emprestados pelo Atlético-MG na última temporada. O lateral direito Patric, o meia Dodô e o atacante Carlos voltam a integrar o elenco alvinegro na temporada deste ano.

Patric estava no Vitória. Pela equipe baiana, o lateral começou sendo titular, mas passou boa parte do ano ocupando a reserva. Caso não permaneça no Atlético, ele disputará posição com Alex Silva, Carlos César e o recém-contratado Samuel Xavier.

Dodô retorna da Chapecoense, mas já tem destino acertado. Ele será emprestado ao Botafogo-SP até o fim da disputa do Campeonato Paulista. Carlos volta do Internacional. Com as saídas de Fred e Rafael Moura, Carlos deverá ser aproveitado. Ele terá a missão de auxiliar Ricardo Oliveira no comando de ataque.

Com isso, o trio fica à disposição para a reapresentação dos demais atletas do elenco e os recém-contratados, no dia 04 de janeiro, na Cidade do Galo. Além de Patric, Dodô e Carlos, outros jogadores que retornam de empréstimo, neste início de temporada, devem aparecer em breve no BID da CBF. São os casos do lateral Danilo e dos atacantes Pablo, Henrique e Hyuri. Desses, Danilo e Hyuri deverão ser aproveitados por Oswaldo de Oliveira em 2018.