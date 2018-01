Sem contrato renovado, Robinho se despede do Atlético-MG através de suas redes sociais

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O atacante Robinho não permanecerá no Atlético-MG em 2018. O jogador não teve seu contrato renovado pelo clube mineiro e se despediu da torcida através de suas redes sociais. Foram dois anos e 109 partidas com a camisa alvinegra.

"Muito obrigado ao Clube Atlético Mineiro por estes dois anos! Muito obrigado a esta torcida maravilhosa! Muito obrigado a todos que me apoiaram em todos os momentos! Feliz em ter no meu currículo este grandioso clube!", publicou Robinho em sua conta oficial no Instagram.

Para manter o camisa 7, clube e jogador deveriam chegar a um acordo financeiro, no qual Robinho teria parte de seu salário reduzido. O Atlético-MG apresentou a primeira proposta de redução salarial para o atleta, que não ficou contente com os valores oferecidos.

Pelo Galo, Robinho participou de 109 partidas e marcou 38 gols. Sua primeira temporada foi marcada pelo alto rendimento em campo o que resultou numa marca expressiva de 25 tentos assinalados. Em 2017, o camisa 7 caiu de rendimento, mas conquistou o Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro.