Em busca de reforços, Atlético-MG avalia situação de brasileiro Dória e outros dois zagueiros

Dória marcou dois gols em 2017 e está sem espaço no Olympique de Marselha (Foto: André Ferreira/Getty Images)

Após o revés das negociações envolvendo o zagueiro Germán Conti, do Cólon (ARG), o Atlético-MG se mantem firme na busca de um atleta da posição para reforçar o setor nessa temporada. De acordo com informações do jornal O Tempo, o jogador Dória, do Olympique Marseille, da França, é um dos nomes estudados pela diretoria alvinegra.

Em entrevista ao jornal mineiro, o agente do atleta, Jolden Verguette, confirmou ter conversado com o diretor de futebol do time mineiro, Alexandre Gallo. Porém, até então, negou a existência de uma proposta oficial.

Revelado pelo Botafogo, o defensor de 23 anos era figurinha carimbada nas convocações de Alexandre Gallo, no período em que o diretor de futebol alvinegro treinava as categorias de base da seleção brasileira.

O jovem, que deixou o Brasil com status de grande contratação, não deslanchou no Olympique de Marselha desde que foi contratado, em 2014, e está sem espaço no clube francês. O atleta, desde então, teve passagens pelo São Paulo e pelo Granada, da Espanha, ambas por empréstimo. Na última temporada, disputou 28 partidas e marcou dois gols.

Outras possibilidades

Além de Dória, a diretoria alvinegra sondou outros dois nomes para o setor no mercado internacional: o argentino Gianetti e o brasileiro Maurício Santos.

Atualmente no Vélez, da Argentina, o jogador de 24 anos Lautaro Gianetti teve o nome ligado ao Galo pelo canal Tyc Sports. O presidente do clube portenho, Sergio Rapisarda, negou ter recebido sondagens do futebol brasileiro pelo defensor.

O clube mineiro também revelou interesse em contar com o zagueiro Maurício Santos, de 29 anos, atualmente na reserva na Lazio, da Itália.

Atualmente, o elenco do Atlético conta com os zagueiros Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana, Bremer, Matheus Mancini e Erazo.