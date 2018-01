Por meio das redes sociais, Rafael Moura se despede do Atlético-MG: "Nasci e fui criado no Galo"

Rafael foi campeão do Estadual 2017 pelo Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O atacante Rafael Moura foi o primeiro reforço anunciado do América-MG para a temporada 2018, ano em que o clube volta à elite do futebol brasileiro. Contudo, antes de estrear pelo coelho, o jogador utilizou seu perfil no Instagram para se despedir do Atlético-MG.

“Antes de mais nada, obrigado, Deus, pela oportunidade única na minha vida de ter defendido o clube que eu amo. Embora muitas vezes eu tenha tido que ouvir que sou marqueteiro, que estava usando o nome do Atlético para me promover, eu venho, hoje, já como jogador do América-MG, corroborar com tudo que sempre falei na minha vida inteira: Nasci e fui criado Galo. Mas por trás disso há um homem, profissional e muito sério, que agora vai seguir seu caminho”, frisou.

O mineiro de 34 anos foi revelado pelas categorias de base do time alvinegro. O atleta teve duas oportunidades de vestir a camisa do Galo: em 2003, atuou como juniores, conquistando vários títulos, incluindo um torneio internacional disputado na Croácia, sendo dele a artilharia. No ano seguinte, fez apenas dois jogos no profissional contra o Vitória e Guarani-MG, no mesmo ano foi transferido para o próprio Leão da Barra.

No seu retorno, para a temporada de 2017, atuou em 49 jogos e marcou dez gols, todos eles registrados no vídeo que publicou. Nele, Rafael agradece por ter vivenciado o dia a dia do clube que tanto ama.

“Aproveitei cada minuto e fiz tudo que estava ao meu alcance pra gente vencer. Tudo mesmo. Dentro e fora de campo. O tempo inteiro. Estive ao lado da minha família inteira, meu bem maior, o que foi valioso demais para mim. Todo santo jogo eram, no mínimo, 30 pessoas na arquibancada. E sinceramente? Já era assim antes de 2017 e será assim também a partir de 2018”, revelou.

O ex-camisa 13 ainda agradeceu a torcida por todo o apoio: “Obrigado, torcedor do Galo por cada vez que vocês gritaram meu nome a plenos pulmões. Por cada mensagem de apoio após a não renovação. Isso não tem preço para mim e para minha família. Espero, de coração, ter gerado emoção similar em vocês quando marquei meus gols aqui esse ano, ou quando, naqueles jogos mais duros, eu simplesmente estava ali pra compensar na raça, correndo, dando carrinho, tentando impor nossa camisa sobre o adversário a qualquer custo ou até mesmo nos erros que serviram de aprendizado”, salientou.