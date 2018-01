Jogo Atlético-MG x União Barbarense AO VIVO hoje pela Copa São Paulo (0-0)

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! A partida entre Atlético-MG x União Barbarense marca a estreia de ambas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Galo busca o tetracampeonato na competição enquanto o União Barbarense busca seu primeiro título.

Atlético-MG e União Barbarense integram o Grupo 23 ao lado de Audax-SP e Rio Branco-ES.

Com a desistência do Fast Clube, o União Barbarense ganhou a vaga na Copinha de última hora.

DE OLHO NO GALO!

Campeão da Copa do Brasil sub-20, a equipe alvinegra chega à Copinha com grande reformulação no elenco. A base da equipe principal não estará presente por ter estourado a idade necessária. Apesar da mudança, o Galinho conta com jovens promessas de suas categorias de base no elenco.

RETROSPECTO DO UNIÃO BARBARENSE!

Na edição do ano passado, o União ficou no terceiro lugar do grupo 13 na Copinha, com apenas uma vitória e não avançou à fase mata-mata.

RETROSPECTO DO GALO!

Na última edição, o Atlético-MG ficou em segundo lugar do Grupo 13 com a mesma quantidade de pontos do primeiro colocado, mas caiu na segunda fase da competição diante do Botafogo.

FALA, STOCKL!

“É minha primeira Copa São Paulo. A gente vem se preparando durante todo o ano e sempre acabando as competições entre os melhores. Foram vários títulos e vejo nosso time como um dos favoritos", disse.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Thiago Valle; Carlos Gabriel, Ruan, Matheus Stockl, Talisson; Renan Gomes, Wandrew, Wenderson; Anderson Cordeiro, Welinton, Bruno Roberto

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIÃO BARBARENSE!

Pela entrada na Copa SP de última hora, o União não revelou a escalação dos jogadores para a partida.