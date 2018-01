Atlético-MG e Uber ampliam parceria por um ano

Foto: Divulgação / Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou na tarde desta quinta-feira (4) a ampliação do contrato com a Uber. Iniciada em setembro do ano passado, a empresa americana passará a estampar sua marca em local novo: na gola das camisas de jogo até o fim de 2018.

O diretor de Planejamento e Marketing do Galo, Lucas Couto, exaltou a continuidade da parceria. "É um lugar inovador, uma propriedade que estamos iniciando a primeira vez aqui no Atlético", disse.

A intenção do time alvinegro é fazer com que sócios-torcedores tenham vantagens na utilização do aplicativo. O diretor de Administração e Controle do time, Bebeto de Freitas, destaco a importância do patrocínio.

“O importante é a questão estratégica que temos este ano, de valorizar cada vez mais o nosso sócio-torcedor, oferecendo serviços, e esse é um patrocínio estratégico para isso. É a primeira vez que se utiliza a gola da camisa como propriedade comercial, um pontapé inicial muito importante para nós. Esperamos que continue assim, que a gente tenha mais oportunidades e estreite essa relação com o sócio-torcedor”, argumentou.