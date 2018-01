Róger Guedes almeja retomar bom futebol no Atlético-MG: “Espero corresponder dentro de campo”

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Novo reforço do Atlético-MG para a temporada, o atacante Róger Guedes se apresentou ao clube mineiro na tarde desta quinta-feira (4) junto de seus novos companheiros de equipe. O jogador de 21 anos, que chegou ao Galo através de empréstimo do Palmeiras, passou por altos e baixos durante as duas temporadas com a camisa alviverde.

Com contrato firmado até dezembro de 2018, o jovem atacante espera reencontrar seu bom futebol defendendo o time alvinegro.

“A gente sabe que esse ano vai ser um ano difícil para o Atlético. O ano passado já não foi tão bom, como para mim também no Palmeiras. Espero receber o carinho da torcida logo e, com isso, poder corresponder dentro de campo para conquistarmos títulos esse ano”, disse à Fox Sports.

Companheiros de Palmeiras, Guedes terá a chance de jogar ao lado do atacante Erik e do volante Arouca, agora na Cidade do Galo. Feliz por reencontrar os colegas, Guedes afirmou sua vontade de conquistar títulos pelo Atlético-MG.

"Muito feliz em saber que estarão comigo neste ano aqui. Esperamos conquistar vários títulos e fazer amizade com os novos companheiros", concluiu.