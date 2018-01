Reforço na área! Ricardo Oliveira é apresentado no Atlético- MG e nega comparação com Fred

Jogador tem contrato com o Atlético-MG até 2019 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O atacante Ricardo Oliveira foi apresentado pelo diretor de futebol Alexandre Gallo, nesta quinta- feira (4), na Cidade do Galo. O jogador, que veio proveniente do Santos, assinou um contrato de duas temporadas com o time mineiro. Logo no primeiro momento como jogador do Atlético-MG, Ricardo Oliveira demonstrou sua satisfação em vestir a camisa alvinegra.

"Queria manifestar a minha felicidade de vestir a camisa do Galo. Em 2001, o Alexandre Kalil tentou me contratar. Em 2014, conversei com o Maluf. É um namoro de muitos anos. A responsabilidade que tenho é de vestir a camisa 9 do Galo e fazer os gols" , afirmou o centroavante.

O treinador Oswaldo de Oliveira teve papel fundamental na contratação do centroavante. Ele entrou em contato com o atleta para convidá-lo a jogar no Atlético. Ricardo Oliveira comentou sobre a amizade de longa data com o treinador atleticano.

"O Oswaldo foi o primeiro treinador que me deu oportunidade, quando eu estava nos juniores do Corinthians. Poder trabalhar com o Oswaldo também é motivo de muita alegria", disse.

Ricardo falou sobre o privilégio de vestir a camisa do Atlético e substituir o atacante Fred, atualmente no Cruzeiro. "Tive muitas propostas. Coloquei na balança e avaliei não só o momento financeiro, mas profissional e projeto. Acho que o Atlético tem um time forte. Vejo que a base é muito forte. Existe um respeito pela história que o Fred tem. Não gosto de fazer nenhuma comparação. Sou Ricardo Oliveira", ressaltou.

O novo centroavante alvinegro reconheceu sua importância para o elenco atleticano. "A responsabilidade que tenho é de vestir a camisa 9 do Galo e fazer os gols. São 17 anos de carreira profissional. Sempre fiz muitos gols, pude ser ídolo onde passei. Certamente vou dar o resultado que todos eles [torcedores] esperam", concluiu.