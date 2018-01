Após período de readaptação, Roger Bernardo crê em '2018 especial' para Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Foram oito temporadas atuando no futebol alemão até retornar ao Brasil em junho do ano passado. Pela diferença do calendário europeu, Roger Bernardo acabou chegando ao Atlético-MG sem tempo adequado para uma preparação ideal e, mesmo assim, acabou atuando em 12 partidas pela equipe mineira.

“É difícil quando um jogador chega da Europa para jogar no futebol brasileiro com o campeonato em andamento. É tudo muito diferente, mas acredito que aos poucos consegui me readaptar e mostrar meu futebol. Não tenho dúvidas que esse ano será ainda melhor pelo fato de poder fazer toda a pré-temporada com o elenco”, revelou.

Aos 32 anos, Roger Bernardo tem como sua principal característica a forte marcação e uma rápida saída bola. O atleta acredita que com a chegada dos novos reforços o Galo entrará forte em todas as competições que disputar em 2018.

“A diretoria se esforçou e aproveitou bem o mercado trazendo jogadores de qualidade. O clube soube repor perdas importantes que tivemos nessa janela e com isso temos todas as condições de brigar por coisas maiores nessa temporada”, destacou Roger.

O Atlético-MG fará seu primeiro jogo oficial na temporada no dia 18 de janeiro, contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro. Até lá, o time alvinegro terá dois desafios pela Florida Cup, em Orlando. No dia 11, contra o Glasgow Rangers, da Escócia, e no dia 14, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.