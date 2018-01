Atlético-MG divulga lista de relacionados para a Florida Cup

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O Atlético-MG divulgou nesta sexta- feira (5), a lista dos jogadores relacionados para a Florida Cup. A competição será realizada entre os dias 10 e 20 de Janeiro. Nessa edição, a equipe se junta a Corinthians e Fluminense, entre os brasileiros do torneio. A comissão técnica optou por mandar um time alternativo para os Estados Unidos, já que o elenco principal realizará a pré-temporada na Cidade do Galo.

Entre os nomes presentes na lista, estão de ex-titulares como o zagueiro Erazo e o volante Adilson. O defensor equatoriano foi liberado para resolver questões pessoais no Equador e, de lá, segue para os Estados Unidos. O jogador não faz parte dos planos do clube para a temporada 2018. Já Adilson pode estar envolvido em um troca com o atacante Copete, do Santos.

O primeiro confronto será contra o Rangers, da Escócia, no dia 11 de janeiro, no Orlando City Stadium. Já o segundo compromisso será contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no 14 de janeiro, também em Orlando. A equipe será comandada por Caio Zanardi, ex-treinador do time sub-23, extinto no final do ano passado.

Confira a lista completa de jogadores relacionados para a disputa da Florida Cup



Goleiros: Cleiton e Rodolfo;

Laterais: Adson, Emanuel, Pedro Lopes, Iago e Mansur;

Zagueiros: Donato, Erazo, Jordan e Rodrigão

Volantes: Ralph, Cícero, Adilson, Lorran, Xavier e Pedro Santos;

Meias: Filipinho e Thalis;

Atacantes: Leleu, Mateus da Silva e Pablo.