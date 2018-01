Atlético-MG confirma empréstimo do zagueiro Iago Maidana junto ao São Paulo

Maidana foi destaque na Série B atuando pelo Paraná Clube (Foto: Felipe Dalke/Banda B)

O Atlético-MG terá novo reforço em seu setor defensivo. Iago Maidana, que estava no Paraná Clube por empréstimo ao São Paulo, foi emprestado ao clube mineiro até o fim da temporada 2018. O jovem defensor de 21 anos foi o melhor zagueiro da Série B em 2017.

O Galo será responsável pelo salário do jogador, e ao final do empréstimo poderá exercer a compra de Maidana, já que seu passe foi fixado juntamente do empréstimo. O defensor também estava na mira do Bahia, mas as negociações não avançaram.

Ainda no São Paulo, Iago Maidana participou de apenas uma partida do Campeonato Paulista e foi emprestado para o Paraná. Pela equipe paranaense, o defensor chegou para a disputa da Série B e logo se destacou. De boa estatura, Maidana foi um dos pilares do time que garantiu o acesso à Série A 2018. O atleta participou de 24 partidas e marcou cinco gols.

Na Seleção Brasileira sub-20, Iago Maidana chegou a ser treinado por Alexandre Gallo, atual diretor de futebol do Atlético. O defensor integrará o setor defensivo alvinegro e disputará a posição com outros sete nomes: Gabriel, Léo Silva, Erazo, Felipe Santana, Matheus Mancini, Bremer e Nathan.