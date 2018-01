Atlético-MG encaminha empréstimo do lateral Alex Silva para o Goiás

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O Atlético-MG encaminha a saída do lateral-direito Alex Silva por empréstimo para o Goiás. O jogador de 23 anos não faz parte dos planos do clube alvinegro para a temporada 2018.

Em contato com a VAVEL Brasil, Túlio Lustosa, gerente de futebol da equipe alviverde confirmou a negociação com o Galo. "Estamos tentando concretizar ainda, esperamos que amanhã (terça-feira) o negócio seja confirmado. Está bem encaminhado", disse.

A transferência do jogador para o Esmeraldino será por um ano e o salário também será pago pelo Goiás. O contrato de Alex Silva com o Galo termina em 2019. Além do Campeonato Goiano, o time alviverde segue na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cria da base alvinegra, Alex Silva pouco atuou pela equipe profissional do Atlético-MG. Em 2013, o lateral-direito foi promovido ao time principal, mas disputou apenas 56 partidas pelo clube. Desde então, o jogador foi emprestado para Sport, Ferroviária e América.