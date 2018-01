Samuel Xavier chega ao Atlético-MG com aval do treinador e espera 'dar alegrias ao torcedor'

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Com a missão de substituir Marcos Rocha, o lateral-direito Samuel Xavier foi oficialmente apresentado como reforço do Atlético-MG para a temporada 2018. O jogador foi pedido pelo técnico Oswaldo de Oliveira, com quem já trabalhou no Sport.

“Foi uma longa negociação para ser liberado no Sport. O Sport não queria me liberar. A gente teve um contato na Ilha do Retiro e o Oswaldo me disse que iria me trazer para cá. Falei da minha vontade, que queria vestir essa camisa. Fiquei feliz com o convite, vestir uma camisa de tanto peso, tanta história. Sei que vou mostrar meu futebol e dar muita alegria ao torcedor", afirmou.

Cria da base alvinegra, Marcos Rocha soma mais de 300 partidas pelo Galo e defenderá o Palmeiras em 2018. Samuel Xavier reafirmou a responsabilidade de substituir o ídolo atleticano e confia no seu bom futebol.

“Uma responsabilidade muito grande. O Marcos Rocha fez história no clube, jogador de Seleção Brasileira. Encaro como mais um desafio na minha vida. Sei como é difícil. A torcida está acostumada com jogador de qualidade. Espero jogar meu futebol e dar alegria aos torcedores”, disse.

O empréstimo de Samuel Xavier com o Galo vai até o fim desta temporada, mas o jogador já pensa em continuar a defender o clube em 2019. O contrato do atleta com seu clube de origem, o Sport, termina em 2019.

“Essa camisa é um peso no futebol brasileiro, uma equipe muito forte. Vim para construir minha história. Quero dar meu melhor aqui, para que no fim do ano eu possa permanecer no Atlético”, concluiu.