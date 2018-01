Atlético-MG lucra com venda de Lucas Pratto para o River Plate

São mais de cem partidas com a camisa alvinegra (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

A venda de Lucas Pratto, do São Paulo, para o River Plate gerou lucros ao Atlético-MG. Os Millonarios pagaram 11,5 milhões de euros para o Tricolor Paulista, que confirmou a venda do jogador. O Galo tem o direito de receber 45% dos direitos econômicos de Pratto.

Uma das principais razões do retorno do centroavante para a Argentina foi a sua filha, que mora em Buenos Aires. Lucas Pratto também acredita que seu regresso aumentaria sua visibilidade em relação a Jorge Sampaoli, técnico da Seleção. O jogador ainda sonha com a convocação para a Copa do Mundo da Rússia.

Lucas Pratto pelo Atlético

Contrato em 2015, Pratto logo ganhou o carinho da torcida alvinegra. O atacante se despediu do clube no ano passado depois de 107 jogos e 42 gols com a camisa preta e branca. Pelo bom desempenho no Galo, Lucas Pratto chegou a ser convocado por Edgardo Bauza para defender a Albiceleste.

Lucas Pratto pelo São Paulo

Em 2017, o Tricolor Paulista desembolsou 6,2 milhões de euros para ter 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante foi dividido entre o Atlético, com 45% e Supermercados BH, com 5%. Pelo São Paulo, Pratto participou de 48 jogos e marcou 14 gols.