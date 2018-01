Fábio Santos vê Atlético-MG 'mais equilibrado' e relembra erros da temporada passada

Foto: Divulgação/Atlético

Destaque da equipe em 2017, Fábio Santos se tornou um dos pilares do Atlético-MG na última temporada. Apesar do ano conturbado, o lateral-esquerdo manteve boa regularidade, mas confia numa equipe mais equilibrada em 2018.

“Vejo com bons olhos [as mudanças no elenco]. Pessoal que permaneceu foram jogadores importantes. É óbvio que as perdas foram significativas. Mas a diretoria conseguiu contratar jogadores que nós não tínhamos ano passado com essas características, de velocidade, que faltava na nossa equipe”, afirmou.

O camisa 6 foi o atleta que teve mais presenças em campo pelo Galo na temporada passada. Fábio Santos disputou 64 partidas e marcou cinco gols - todos de pênalti. Regular, o jogador espera manter o bom desempenho nesta temporada.

“A gente sabe quando faz um ano num nível bom, não só em atuação, mas em números também. A responsabilidade aumenta. A intenção é fazer um ano parecido com o que foi ano passado, individualmente falando. Coletivamente a gente pode melhorar”, disse.

Técnico do Galo no início de 2017, Roger Machado deixou o clube ainda no primeiro semestre do ano. Fábio Santos relembrou o período em que o treinador assumiu o Atlético-MG e acredita que a saída precoce do comandante mudou os rumos da equipe na temporada.

“A gente se perguntou bastante, mesmo durante a temporada, sobre o que tinha dado errado. Acredito que todos tiveram uma parcela de culpa, jogadores, comissão técnica, aqueles que saíram, diretoria, por ter, no meu modo de ver, demitido o Roger (Machado) num momento em que não era para ter saído. No meu modo de ver, se ele continuasse, de repente, as coisas teriam caminhado de uma maneira diferente. Mas foi uma escolha do presidente (Daniel Nepomuceno na época)”, avaliou.

Com um time reformulado, o lateral espera um ano melhor do que o passado. Fábio Santos acredita em temporada mais tranquila e com menos pressão do que a anterior.

“A expectativa era muito grande, principalmente no começo da temporada passada. Por um certo tempo aconteceu, mas deixou de acontecer. Hoje, vejo uma equipe mais tranquila para trabalhar, sem tanta expectativa. Mas creio que temos condições de fazer um grande ano. Vejo que hoje, mesmo não tendo tantos grandes nomes como no ano passado, um grupo mais equilibrado do que o que tínhamos ano passado”, concluiu.