Jogo Atlético-MG x Audax AO VIVO hoje pela Copa São Paulo (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa São Paulo, a ser disputada no estádio José Liberati.

Boa tarde, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida entre Atlético-MG x Rio Branco-ES às 16h desta quarta-feira (10).

Saiba mais! Copinha VAVEL: o que esperar do Atlético-MG na Copa São Paulo de 2018

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Matheus Mendes, Wenderson, Ruan, Matheus Stockl e Carlos Gabriel. Anderson Sousa, Renan, Wandrew e Anderson Cordeiro; Igor e Alerrandro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AUDAX!

Henrique; Anderson, Lucas, Sabino e Kevin; Marquinhos, Kajuru e Fabinho; Willian, Vinicius Balotelli e Rafael Menezes.

Quem vencer garante o primeiro lugar do grupo. Em caso de empate, o Galinho ficará com a primeira posição, por levar vantagem no saldo de gols.

A partida entre Audax e Galo define o primeiro lugar do Grupo 23.

BAIXAS PARA A PARTIDA!

Wellinton e Bruno Roberto, do Galo, foram expulsos no último jogo e não enfrentarão o Audax.

ÚLTIMA PARTIDA DO AUDAX!

O Audax derrotou o União Barbarense por 4 a 1 e igualou o número de pontos da equipe mineira e também está classificado para a próxima fase.

ÚLTIMA PARTIDA DO GALO!

O Atlético-MG derrotou o Rio Branco-ES por 2 a 0 e chegou a seis pontos.

Líder do Grupo 23, o Galinho já está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo e enfrenta o Audax nesta quarta-feira (10).