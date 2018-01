Em apresentação, Erik anseia por conquistas com o Atlético-MG: "Estou aqui em busca de títulos"

Jogador está à disposição do treinador (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético-MG apresentou oficialmente o atacante Erik na tarde desta terça-feira (9), na Cidade do Galo. O jogador do Palmeiras veio por empréstimo até o fim desta temporada. Ao lado do diretor de futebol do time, Alexandre Gallo, Erik almeja grandes títulos com a camisa alvinegra.

"Tive um grande destaque no Goiás, trabalhei com o Gallo na Seleção Brasileira, passei por todos os processos de categorias de base e cheguei ao profissional. Sempre tive em mente a conquista de títulos. Fui para o Palmeiras, realizei um grande sonho, que foi ser campeão brasileiro. Hoje, estou aqui no Atlético em busca de novos títulos", afirmou.

Erik levou o prêmio de 'Craque do Brasileirão' em 2014 e era um sonho antigo do clube mineiro. Na época, o atleta assinou com o Palmeiras, mas destacou que tudo tem o seu tempo e hora de acontecer.

Foto: Divulgação / Atlético-MG

"Ficamos próximo de um acerto, mas não deu certo. Mas no momento certo aconteceu. Espero que este ano seja de conquistas para todos nós", argumentou.

O jovem de 23 anos possui a versatilidade de jogar em ambos lados do campo e está pronto para ajudar o técnico Oswaldo de Oliveira. Contudo, espera ter uma regularidade, já que no ano passado, entrou nos gramados apenas 14 vezes.

"Todo atleta depende de uma sequência. Você constrói isso no dia a dia. Futebol tem que ter uma sequência. Quero atuar e fazer o meu melhor", disse.