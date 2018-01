Róger Guedes ressalta felicidade em defender o Atlético-MG e avisa: "Maior de Minas é o Galo"

Guedes foi titular no primeiro esboço do XI inicial alvinegro (Foto: Divulgação/Atlético)

Reforço do Atlético-MG para a nova temporada, Róger Guedes foi apresentado na manhã desta quarta-feira (10). O atacante é peça importante para o novo estilo de jogo que Oswaldo de Oliveira pretende implantar no Galo.

"Estou muito feliz. É um grupo muito unido, como encontrei no Palmeiras. Todo mundo me recebeu muito bem. É uma honra jogar aqui e novamente com Arouca e Erik", disse.

O Atlético-MG passa por uma reformulação em seu setor ofensivo. O treinador almeja uma equipe mais leve e veloz durante o ano e Róger Guedes se encaixa bem na nova proposta do time alvinegro. Velocista, o atacante sabe jogar em ambas as pontas, apesar da sua preferência pela ponta direita, e já chegou a ser improvisado como meio-campista.

"No futebol de hoje, o ponta tem que marcar e correr bastante. Estou pronto para ajudar nisso. Meu pensamento é somente aqui no Galo. Espero honrar essa camisa neste ano e, se Deus quiser, conquistar muitos títulos", comentou.

Questionado sobre a rivalidade entre Atlético-MG e Cruzeiro, o jogador foi bem sucinto: "A gente sabe que o maior de Minas é o Galo", ressaltou.

No treino coletivo da última terça-feira (9), Róger Guedes foi titular no primeiro esboço de ataque do XI inicial de Oswaldo de Oliveira. O comandante formou a linha ofensiva com Arouca, Elias, Cazares; Róger Guedes, Ricardo Oliveira, Otero.