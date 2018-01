Gabriel afasta rumores de saída do Atlético-MG e elogia companheiros de zaga

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Após os treinos físicos e técnicos, o zagueiro Gabriel conversou com a imprensa na Cidade do Galo. Especulado na Europa, o defensor do Atlético-MG afastou os rumores de sua provável saída da equipe mineira.

"Foi apenas passeio (a ida à Europa nas férias), ele (Deco, ex-jogador e empresário) me convidou para passar as férias com ele lá. Não teve proposta, nada oficial. Foi mais um passeio mesmo", disse.

Na última temporada, Gabriel formou a dupla de zaga titular com o experiente Leonardo Silva. Para reforçar o setor defensivo em 2018, a diretoria atleticana contratou Iago Maidana, ex-Paraná Clube. O camisa 30 elogiou o novo contratado, que passa a integrar o grupo junto dos zagueiros Matheus Mancini, Bremer, Felipe Santana, Erazo e Nathan.

"Iago Maidana é um zagueiro de imensa qualidade, acompanhei jogando pelo Paraná. É sempre bem-vindo. Vai agregar ao grupo, é bem-vindo. Tem tudo pra dar certo aqui e nos ajudar bastante", comentou.

Zagueiro artilheiro do clube, Léo Silva é inspiração dentro de campo para os jogadores mais jovens. Companheiro de posição, Gabriel espera que em 2018 ele possa ser decisivo nos gramados pelo Atlético-MG assim como o ídolo alvinegro.

"Faz parte do pensamento, mas igualar o Léo (Silva) é difícil, ele é um fenômeno pra fazer gol. A gente trabalha pra, caso apareça oportunidade, a gente possa decidir o jogo", ressaltou.