Atlético-MG segue pré-temporada em ritmo intenso

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O Atlético-MG continua o planejamento para a pré-temporada 2018. Na manhã desta terça-feira (10), na Cidade do Galo, a comissão técnica comandou um treinamento específico com os jogadores. O trabalho consistia na realização de movimentos técnicos do jogo, como domínio de bola, finalização e cabeceio. O elenco foi dividido em oito grupos de três ou quatro atletas que deviam completar cada estação do circuito montado.

O treinador Oswaldo de Oliveira e seus auxiliares acompanhavam a atividade com muita atenção e exigiam precisão dos jogadores. O time alvinegro executa mais uma atividade nesta tarde, às 17h.

Como no treinamento de ontem, Leonardo Silva realizou um trabalho na academia, para cumprir uma programação específica de preparação. O zagueiro Nathan, recém-promovido para o profissional, não foi a campo por conta de uma pancada sofrida no treino anterior.

As atividades prosseguem ao decorrer da semana. No domingo (14) , o Galo fará seu primeiro jogo-treino do ano. A equipe encara o Guarani, de Divinópolis às 10h, em uma atividade fechada para a imprensa e os torcedores.