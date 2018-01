Atlético-MG enfrenta Rangers na estreia da Florida Cup

Atlético-MG venceu a Florida Cup em 2016 (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético-MG vai disputar, pelo terceiro ano seguido, a Florida Cup e fará sua estreia contra o Rangers-ESC nesta quinta-feira (11), às 22h (de Brasília), no Orlando City Stadium, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Em busca do bicampeonato, o clube mineiro levou, pela segunda vez consecutiva, um time reserva para a disputa.

Jogadores com pouco espaço ganham oportunidade

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O técnico Caio Zanardi, até então, tem feito mistério sobre o time titular. Entretanto, sabe-se que no total, foram 22 atletas convocados para o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Os principais nomes são o volante Adilson, titular em parte da trajetória de Oswaldo de Oliveira no clube em 2017, e o zagueiro Erazo, que foi afastado após acusação de violência doméstica em Maio do ano passado.

A lista conta ainda com jogadores que integraram o extinto time sub-23 em 2017 e alguns jogadores que atuaram no time principal na temporada passada e perderam espaço. Outros nomes de destaque são o goleiro Cleiton, o lateral Mansur, o zagueiro Rodrigão, os volantes Ralph, Xavier e Cícero – recém-promovido ao profissional -, o meia Pablo e o atacante Thalis.

Com pouco dinheiro em caixa, o Atlético vê na competição uma oportunidade para achar novos talentos dentro de casa. Afinal, uma das metas da nova diretoria alvinegra é rejuvenescer o time e melhorar as finanças do clube.

"É a terceira vez que o Atlético vem na Florida Cup, na primeira versão a gente foi campeão e estava aqui, me lembro bem. E foi muito bacana, muito importante par ao clube. A Florida Cup tem o objetivo, pelo menos do ponto de vista dos clubes, de internacionalizar a marca. E os EUA é um mercado importante, muito importante, está crescendo bastante. Então, para nós, sobre esse ponto de vista principalmente, é muito interessante", destacou o presidente Sérgio Sette Câmara.

Jogadores relacionados para a disputa da Florida Cup e que podem entrar em campo amanhã:

Goleiros: Cleiton e Rodolfo;

Laterais: Adson, Emanuel, Pedro Lopes, Iago e Mansur;

Zagueiros: Donato, Erazo, Jordan e Rodrigão

Volantes: Ralph, Cícero, Adilson, Lorran, Xavier e Pedro Santos;

Meias: Filipinho e Thalis;

Atacantes: Leleu, Mateus da Silva e Pablo.

Tradicional clube escocês pode surpreender os brasileiros

Foto: Ian MacNicol/Getty Images

O time que construiu sua história como Glasgow Rangers, vem hoje de um período de reestruturação financeira. Em 2012, o clube chegou a decretar falência e, para piorar, foi rebaixado à quarta divisão nacional.

Durante a reformulação, o clube precisou mudar o nome para Rangers e conseguiu três acessos consecutivas até chegar à elite do futebol escocês. Na temporada passada, os Rangers terminaram em terceiro lugar no campeonato nacional – atrás apenas do Aberdeen e do rival Celtic, que se sagrou campeão.

O time mineiro precisa ficar de olho no setor ofensivo do clube escocês. Na temporada passada, os Rangers tiveram o segundo melhor ataque do nacional, e o artilheiro do campeonato, o colombiano Alfredo Morelos que marcou oito gols. O jovem Josh Windass e Graham Dorrans também são atletas que podem incomodar.

O jogador mais famoso do atual elenco é o croata Niko Kranjcar, que inclusive foi titular da seleção na partida contra o Brasil na Copa do Mundo de 2006. Aos 33 anos, o meia ex-Tottenham-ING traz experiência a equipe.

Outro jogador com rodagem internacional é Bruno Alves. Revelado pelo Porto-POR, o zagueiro da Seleção Portuguesa chegou ao clube em 2017, com 36 anos.

Provável formação do Rangers para enfrentar o Atlético (4-3-3): Wes Fodernigham; James Tavernier, Bruno Alves, Danny Wilson; Niko Kranjcar; Jason Holt, Ross McCrorie, Graham Dorrans; Josh Windass;Alfredo Morelos. Técnico: Graeme Murty