Atlético-MG x Rangers AO VIVO online pela Flórida Cup 2018

Curiosidade: O jogador mais famoso do atual elenco é o croata Niko Kranjcar, que inclusive foi titular da seleção na partida contra o Brasil na Copa do Mundo de 2006

Mesmo em meio de temporada, a equipe do Glasgow Rangers, que está em terceiro lugar da Scottish Premiership, paralisou as suas atividades no Velho Continente, para marcar presença no sol da Flórida

Já o time escocês aproveitará a competição para testar alguns jogadores

Os 22 atletas relacionados para a Florida Cup são jogadores da base, além de atletas que não fazem parte dos planos de Oswaldo de Oliveira e sua comissão técnica para o ano. A equipe alternativa será comandada por Caio Zanardi, treinador das categorias de base mineira

Em busca do bicampeonato, o clube mineiro levou, pela segunda vez consecutiva, um time reserva para a disputa. O Rangers, por sua vez, nunca foi campeão da Florida Cup, em dois anos de participação

O Atlético-MG vai disputar, pelo terceiro ano seguido, a Florida Cup efará sua estreia contra o Rangers-ESC nesta quinta-feira (11), às 22h (de Brasília), no Orlando City Stadium, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Atlético-MG x Rangers (ESC) válida pela Flórida Cup 2018. A bola rola às 22h (horário de Brasília). Fiquem ligados na VAVEL Brasil!