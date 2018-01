Zagueiro Maidana chega ao Atlético-MG, exalta novos colegas e visa fazer história no clube

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O zagueiro Iago Maidana foi oficialmente apresentado como novo reforço do Atlético-MG para a temporada 2018. O jovem defensor de 21 anos foi destaque na Série B pelo Paraná Clube.

“Eu sou um atleta que, acima de tudo, se doa muito para o clube, para a camisa que eu visto, ainda mais em uma camisa tão grande como a do Atlético. Estou extremamente feliz com a oportunidade. Vou dar minha vida por este clube, vou entrar em campo para lutar, como sempre fiz. Tenho companheiros que me conhecem muito bem. Sou um atleta de grupo, vou sempre querer o melhor do grupo. Quero, de alguma forma, deixar o nome na história do clube. É um ano importante para que isso aconteça. Todo mundo está motivado para fazer história. Todos aqui querem ter um nível mais alto durante a temporada”, disse.

Maidana é o sétimo reforço para a zaga atleticana. O jogador se une aos novos companheiros Léo Silva, Gabriel, Felipe Santana, Matheus Mancini, Bremer e Nathan na disputa por uma vaga na equipe titular. Em sua apresentação, o atleta elogiou os novos colegas e exaltou a figura do Leonardo Silva dentro do clube alvinegro.

“Eu admiro muito o Gabriel, acompanhei vários jogos dele pelo Atlético, é um zagueiro de extrema qualidade. Sempre vou respeitar meus companheiros. O Léo tem muita história neste clube. Escolhi o Atlético pela figura que o Léo é aqui no Atlético, um cara de muita história. Tenho essa gana de querer fazer história, de deixar meu nome na parede do clube. Ele é uma referência para mim, para o Mancini, para o Bremer. Temos que nos ajudar neste ano, para quem jogar dar seu melhor e ajudar o clube a fazer a história”, comentou.

Em busca de seu espaço, Iago Maidana é um jogador estudioso. O defensor, junto da empresa Think Ball, analisa seu desempenho dentro de campo e, também, os adversários. Tudo isso para melhorar sua performance durante as partidas.

“Sou um jogador que me moldo muito em várias situações. Já trabalhei com vários técnicos, cada um com um pensamento, trabalhando de um jeito. Vou me moldar, trabalhar para ouvir o que professor Oswaldo tem para dizer, me ajudar. Tenho uma empresa comigo que me ajuda com scouts, que faz vídeos dos atacantes que vou enfrentar. Sou comprometido com isso. Ano passado foi assim, vou continuar neste ano para ser melhor para mim, melhor para o clube e tentar alcançar todos os objetivos”, ressaltou.