De saída? Alvo do Atlético-MG, volante Walace não é relacionado para jogo do Hamburgo

Foto: Divulgação/Hamburgo

O volante Walace, alvo do Atlético-MG, foi cortado da lista de relacionados do Hamburgo para o jogo contra o Ausburg neste sábado (13) e está bem próximo de deixar a equipe alemã.

O treinador Marcos Gisdol comentou que o jogador ex- Grêmio não está totalmente focado no clube. "Walace, na minha opinião, não está fisicamente na sua melhor condição, como também não está mentalmente 100% com a cabeça aqui [no Hamburgo]. É por isso que ele não vai ficar na equipe para o próximo jogo", disse o treinador.

O Atlético trabalha silenciosamente com a negociação e enviou dois representantes ao Velho Continente em busca de um desfecho positivo. Eles trabalham ao lado do agente do volante e tentam convencer o Hamburgo a aceitar a proposta de negociação definitiva.

Anteriormente, o Galo pretendia o empréstimo do jogador, porém o clube alemão quer apenas a venda. Walace foi contratado junto ao Grêmio por cerca de 10 milhões de euros. O clube alvinegro conta com a ajuda de parceiros como o Banco Intermedium e o empresário Rubens Menin, da MRV Engenharia, para concretizar o negócio.

De acordo com o jornal Superesportes, o diretor esportivo do Hamburgo, Jens Todt, não está na Alemanha, o que tem dificultado o avanço das tratativas. Os agentes aguardam o retorno do dirigente para a retomada da negociação, e possível conclusão. Além do Atlético, o Flamengo também tenta a contratação de Walace. O clube rubro-negro tentou o empréstimo do jogador, opção descartada pelos alemães. Os cariocas tentam viabilizar a contratação de outra forma.