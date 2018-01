Com time misto, Atlético-MG perde para Rangers na estreia da Florida Cup

INCIDENCIAS: Partida válida pela estreia do Atlético-MG na Florida Cup, a ser disputada no Orlando City Stadium.

Na noite de quinta-feira (11), o Atlético-MG estreou na Florida Cup contra o Rangers, da Escócia. O alvinegro mineiro perdeu para os escoceses, por 1 a 0, com gol de John Windass. A equipe mineira entrou em campo com um time recheado de atletas da base e jogadores que não devem ser utilizados na temporada 2018.

Agora, as duas equipes se preparam para o próximo confronto de pré-temporada. Os escoceses voltam a campo no próximo sábado (13), às 16h, em partida contra o Corinthians. Enquanto o Atlético-MG enfrenta o Atlético Nacional, no próximo domingo (14), às 16h.

Galo pressiona, mas placar segue inalterado

Camisa 10 do Galo, Thalis foi ativo no ataque alvinegro na etapa inicial (Foto: Greg Wilson/Getty Images)

Com a equipe recheada de jogadores da base, o alvinegro tentou controlar as ações de jogo desde o início da partida. Apesar do ritmo diferente entre as equipes - o Rangers já está no meio de temporada, o Galo foi quem chegou com perigo em primeiro lugar.

Aos 12 minutos de jogo, Cleiton fez ótimo cruzamento para Pablo, que avançou e tocou para Thalis e o atacante mandou um chute cruzado na trave do goleiro Foderingham. Quase na sequência, Adilson e Rodrigão trocaram bons passes para confundir a marcação adversária e o camisa 21 deixou Pablo na cara do gol, mas os mineiros pararam em Foderingham mais uma vez.

A primeira chegada do Rangers com perigo foi já na metade da partida. O Galo diminuiu o ritmo de jogo e os escoceses aproveitaram o momento para descer para o ataque. Morelos recebeu um belo cruzamento já dentro da grande área e só escorou para Kranjcar, que tentou surpreender o goleiro Cleiton, mas o garoto da base fez a defesa sem grandes problemas.

Em segundo tempo morno, Rangers decreta vitória

Foto: Gregg Newton/Getty Images

A segunda etapa de jogo começou morna. Com poucas chances claras de gol para ambas equipes, o jogo passou a ser faltoso e de pouco bom futebol. A primeira boa chance ficou por conta do Rangers, mas o ataque escocês parou em Cleiton mais uma vez.

Na metade da partida, as equipes já apresentavam cansaço e alguns atletas da base do Galo alegaram problemas físicos. O Rangers aproveitou o mau momento da equipe mineira e arrancou em contra-ataque veloz, Josh Windass recebeu na entrada da área e tocou no canto direito do arqueiro alvinegro para abrir o placar.

Com muitas substituições durante o resto de partida, o Atlético-MG não esboçou nenhuma reação e os escoceses também diminuíram o ritmo de jogo. Após seis minutos de acréscimo, o juiz decretou o fim de partida.