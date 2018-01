Atlético-MG dá pontapé em mata-mata da Copinha contra Joinville

Foto: Anísio Silva/Atlético-MG

O Atlético-MG vai definir seu futuro na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta (12), contra o Joinville. A garotada do Galo está iniciando o mata-mata do torneio contra o time catarinense, em que ambos buscam uma vaga na terceira fase. O duelo entre as equipes está marcado para 16h, em Taboão da Serra.

O Galo chegou à segunda fase após se classificar em segundo lugar no grupo 23. A equipe alvinegra somou seis pontos, com duas vitórias e uma derrota em três jogos. Foram triunfos sobre União Barbarense e Rio Branco-ES, além de um revés para o Audax. O saldo de gols do time é bem positivo, tendo anotado seis tentos e sofrido apenas um.

No caso do Joinville, a classificação veio após avançar em primeiro no grupo 24. O time catarinense somou sete pontos e ainda não perdeu na competição. Fora duas vitórias, contra Real-DF e Taboão da Serra, e um empate com o São Paulo Crystal.

Carlos Gabriel, Alerrandro e Welinton são os artilheiros do Atlético até agora, com dois gols cada um. A equipe não contará com o meia Renan, que foi expulso na última rodada da fase de grupos, contra o Audax-SP. Em seu lugar, deve entrar Wandrew Silva. O Galo deve ir a campo com Matheus Mendes, Wenderson, Matheus Stock, Ruan e Carlos Gabriel; Anderson Carvalho, Anderson Cordeiro, Wandrew Silva e Bruno Roberto; Welinton e Alerrandro.

O lateral-esquerdo Carlos Gabriel, um dos destaques do Atlético, comentou sobre a decisão que o time tem pela frente. "Precisamos manter os pés no chão e lutar, jogo a jogo, para alcançar o objetivo final. Vamos encarar o jogo contra o Joinville como uma final, sabemos da importância da competição para todos nós. O grupo está muito mobilizado e vamos fazer de tudo para classificar", disse o atleta.