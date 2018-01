Jogo Joinville x Atlético-MG AO VIVO hoje na Copa São Paulo de Futebol(1-3)

Google Plus

RECOMEÇA O JOGO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

No ângulo! Atleta manda uma bomba no meio de campo

43' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO !!!! Wenderson

O autor do segundo gol saiu de maca

41' SUBSTITUIÇÃO! Sai Bruno Roberto e entra Anderson Cordeiro, no Atlético-MG

36’ SUBSTITUIÇÃO! Sai Murilo e entra Lucas Correia, no Joinville

O camisa 11 do time catarinense manda a bola no cantinho, sem chances para o goleiro Matheus Mendes

30' GOOOOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE!!!! Daniel Soares

28' DE NOVO: Alerrandro tabela com Welinton, que chuta fraco nas mãos do goleiro Nicolas

25' ERROU O ALVO? Anderson Carvalho recebe, mais na hora de cruzar manda para a lateral

23' Joinville tem dificuldade de sair jogando. Galinho aproveita e sobe a marcação para o campo de ataque

15' UUUUUUUHHHH! Em jogada individual Janderson cruza para João Pedro, que demora a chutar e é travado por Matheus Stockl

Alerrandro tocou para Bruno Roberto pelo lado esquerdo do campo. O jogador aproveitou a saída do goleiro Nicolas, para balançar as redes

Com bola desviado, camisa 9 chutou rasteiro para balançar as redes

11' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!!!! Alerrandro abre o placar para a equipe mineira!

10' Jogo parado. Uma pipa entrou em campo

7' Que isso Welinton! Em jogada pela direita, jogador finaliza fraco e ajuda o goleiro Nicolas.

3' Galinho pressiona muito nesse inicio

1' Por pouco: Leonardo Murilo recebe bom passe dentro da área mas chutou por cima do gol

APITA O ÁRBITRO! Bola rolando no Vereador José Ferez

ESCALAÇÃO DO JOINVILLE: Nicolas, Scheid, Lucas Sum, Richard, Leonardo Coutro, Willian Pulga, Janderson, Renan Torquato, João Pedro, Murilo Henrique, Daniel Soares e Baianinho

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes, Werderson, Matheus Stockl, Ruan, Carlos Gabriel, Anderson Carvalho, Welinton, Bruno Roberto, Alerrandro e Talison Ruan

Hino sendo executado neste momento.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida entre Joinville x Atlético-MG às 16h desta sexta-feira (12).

Quem vencer quem ganhar, avança para a terceira fase da competição. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. A partida eliminatória será disputada no estádio Vereador José Ferez, na cidade de Taboão da Serra.



Na fase de grupos, o Galinho se classificou em segundo colocado do Grupo 23. Perdeu apenas o último jogo, com uma escalação mista, já que classificação assegurada.

O Joinville está invicto no torneio. Venceu duas partidas e empatou uma, terminando o grupo 24 na primeira posição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Matheus Mendes, Wenderson, Matheus Stock, Ruan e Carlos Gabriel; Anderson Carvalho, Anderson Cordeiro, Wandrew Silva e Bruno

DESFALQUE!

O treinador Ricardo Resende não poderá contar com o meia Renan, que foi expulso contra o Audax-SP.