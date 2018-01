Cria da base, Yago espera evoluir taticamente para ganhar espaço no Atlético-MG

Foto: Divulgação/Atlético

Com boas chances na reta final do Brasileirão 2017, o volante Yago visa repetir as boas atuações nesta temporada. O jovem mostrou bom desempenho nos último jogos e garantiu seu lugar na equipe titular do Atlético-MG. Porém, a briga no meio-campo aumentou com a chegada de Arouca e o atleta terá que provar seu valor para voltar à equipe titular.

“Terminei o ano como titular, mas isso não quer dizer nada. É um novo ano, um novo trabalho, o professor Oswaldo desde o início na pré-temporada com a gente, então, é procurar manter o que fiz no final do ano passado para continuar bem em 2018”, disse.

O Galo entra em campo no Campeonato Mineiro na próxima quinta-feira (18), às 19h30. Yago vive a expectativa de jogar contra o Boa Esporte, em Varginha, já que o técnico Oswaldo de Oliveira usará uma equipe alternativa.

“Ainda não tem definição, mas quem jogar vai estar apto a fazer o melhor para o Atlético. Independente de quem for jogar, vamos procurar dar o nosso melhor para sair com a vitória na estreia”, bradou.

No ano passado, Yago disputou 40 jogos e marcou um gol. O atleta destacou sua evolução durante o ano e espera progredir nesta temporada.

“Acho que evolui mais tecnicamente. Taticamente eu já tinha uma visão um pouco ampla sobre o futebol, já entendia um pouco. Fisicamente, quando a gente não joga, a gente treina mais. Então, a questão física sempre se mantém alta. Acho que cresci bastante tecnicamente com os jogos que joguei com o professor Oswaldo, que me passou bastante confiança, com os meus companheiros, que também me ajudaram”, enfatizou.