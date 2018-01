Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Atlético-MG

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Atual campeão da do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entrará na competição de 2018 visando defender seu título. A princípio, o Galo começará o torneio estadual com uma equipe alternativa, já que o técnico Oswaldo de Oliveira dá preferência em fazer uma pré-temporada mais longa.

Para dar início à trajetória na competição, o Galo enfrentará o Boa Esporte, em Varginha, na quinta-feira (18), às 19h30. O Atlético está em busca do seu 45º título do Campeonato Mineiro e é o maior vencedor da competição estadual.

Atlético-MG: 44 títulos

Cruzeiro: 37 títulos

América: 16 títulos

Villa Nova: 5 títulos

Siderúrgica: 2 títulos

Ipatinga: 1 título

Caldense: 1 título

Elenco para 2018: reformulações visando o equilíbrio

O Atlético-MG perdeu peças importantes para a nova temporada. Sem as estrelas Fred e Robinho, que em outros anos foram importantes para a equipe mineira, o time alvinegro aposta em jogadores mais novos e tentar dar uma nova cara à equipe.

São seis novos reforços para 2018. Arouca, Róger Guedes, Erik, Samuel Xavier, Ricardo Oliveira e Iago Maidana foram contratados pela nova diretoria alvinegra, que ainda visa do atacante Jonathan Copete, do Santos, e do volante Walace, que tem vínculo com o Hamburgo.

Guedes já treina na equipe titular de Oswaldo de Oliveira (Foto: Divulgação/Atlético)

Destaque: Ricardo Oliveira

Contratado para substituir Fred, que foi para o rival Cruzeiro, o experiente atacante Ricardo Oliveira é a grande esperança alvinegra para a temporada. Ex-Santos, o jogador será o encarregado de suprir a ausência do antigo camisa 9 do Galo, que hoje está na Raposa.

Na última temporada, Ricardo Oliveira participou de 40 partidas com a camisa santista e marcou 12 gols. O jogador ficou na média de 0,3 gol por jogo e chega com experiência para assumir a 9 do Galo. Aos 37 anos, o jogador tem passagens por Santos, São Paulo, Milan (ITA) e Real Betis (ESP), dentre outras agremiações.

Foto: Divulgação/Atlético

Técnico: Oswaldo de Oliveira

No Galo desde setembro de 2017, o treinador Oswaldo de Oliveira chegou com a missão de recuperar Fred e Robinho, que estavam em má fase, e também reencontrar o caminho de vitórias no Galo. Na última temporada, Oswaldo comandou o Galo em 14 partidas, vencendo ao todo seis compromissos.

Com a reformulação da equipe para esta temporada, Oswaldo de Oliveira terá mais tempo de mostrar seu trabalho à frente do Galo. O Atlético-MG não mantinha um mesmo treinador no cargo para realizar a pré-temporada desde Cuca.

Foto: Divulgação/Atlético

Tabela de jogos (data, jogo, local)

18/1 - Boa Esporte x Atlético-MG - Municipal Dilzon Melo

20/1 - Atlético-MG x Democrata - Independência

24/1 - Villa Nova x Atlético-MG - a definir*

27/1 - Atlético-MG x CA Patrocinense - Independência

04/2 - URT x Atlético-MG - Mangueirão

10/2 - Atlético-MG x Caldense - Independência

18/2 - América-MG x Atlético-MG - Independência

25/2 - Tupi x Atlético-MG - Municipal Radialista Mário Heleno

04/3 - Atlético-MG x Cruzeiro - Independência

08/3 - Uberlândia x Atlético-MG - Parque do Sabiá

11/3 - Atlético-MG x Tombense - Independência



*segundo o site da Federação Mineira de Futebol, a partida não tem local definido

Campanha em 2017: 44ª título do Campeonato Mineiro

O Galo terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro de 2017 na primeira colocação e teve o melhor ataque, com 26 gols feitos. Nas semifinais, o alvinegro enfrentou a URT e avançou de fase pelo placar agregado de 4 a 1. Na final, Galo e Cruzeiro se enfrentaram em duas partidas. A primeira foi realizada no Mineirão e terminou empatada por 0 a 0. Já no Horto, o Atlético-MG venceu por 2 a 1 e se sagrou campeão do torneio.