Atlético-MG vence Guarani de Divinópolis em primeiro jogo-treino do ano

O elenco alvinegro voltará a treinar às 16h desta segunda-feira (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após 10 dias de pré-temporada, o Atlético-MG fez seu primeiro jogo-treino neste domingo (14), na Cidade do Galo. A equipe alvinegra venceu o Guarani de Divinópolis pelo placar de 2 a 0, em partida marcada por testes e observações por parte do técnico Oswaldo de Oliveira.

Em disputa dividida em dois tempos de 50 minutos, o Atlético venceu a primeira parte do trabalho por 1 a 0 com gol de Gustavo Blanco, de cabeça, aos 37 minutos, após cobrança de escanteio.

Nesta etapa, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou o Galo com Victor; Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago, Gustavo Blanco, Valdívia e Hyuri; Erik e Carlos.



Este deve ser o provável time titular do alvinegro no primeiro compromisso pelo Campeonato Mineiro contra o Boa Esporte, na próxima quinta-feira (18), às 19h30, em Varginha.

No segundo tempo, Oswaldo de Oliveira fez mudanças. Aos 31 minutos, Maidana marcou pelo Atlético, também de cabeça. Nesta etapa, o treinador escalou Michael (Fernando); Nathan, Maidana, Gabriel e Fábio Santos; Arouca, Elias (Roger Bernardo), Cazares e Otero (Luan); Roger Guedes (Marco Tulio) e Ricardo Oliveira.

Recém-chegado no Atlético para reforçar o setor defensivo, Iago Maidana falou sobre a partida.

“Muito bom esses amistosos no início da temporada para entrosar a equipe. Me senti muito bem mesmo sendo o primeiro jogo da temporada e fui feliz em marcar um gol. E espero que essa sequência continue”, disse.

Já o Bugre, que se prepara para disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro, foi escalado pelo técnico Gian Rodrigues com: Leandro, Ricardo (Bernardo), Elder (Felipe), Mancha (Vagner) e Neto (Thiago Balaio); Alemão (Yuri), Kauê (Lucas Rodrigues), Leomir (Jonas), Magalhães (Leo Torres), Vitinho (Pedrinho) e Paulo Morais (Diego).