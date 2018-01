Gallo valoriza mudanças no Atlético-MG, mas segue 'atento ao mercado'

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O Atlético-MG passou por uma reformulação para a temporada 2018. Em busca de um novo perfil para a equipe, a diretoria deu preferência a jogadores mais rápidos e versáteis. Na festa de lançamento do Campeonato Mineiro 2018, Alexandre Gallo comentou as decisões da cúpula alvinegra e espera um ano melhor do que a temporada passada.

"Nós queríamos mudar a cara da nossa equipe. O Atlético sempre foi uma equipe que nos bons momentos de sua história sempre teve muita força e velocidade e conhecendo essa característica, nós buscamos esses tipos de atletas. Agora espero que dê resultado", disse o diretor de futebol à VAVEL Brasil.

O Galo faz sua estreia no Campeonato Mineiro na próxima quinta-feira (18), contra o Boa Esporte, às 19h30, em Varginha. Mesmo com o início oficial da temporada 2018, o mandatário alegou seguir atento ao mercado.

"O Atlético é uma equipe que nunca pode estar fechada. É esperar ter oportunidade e quando eu falo em oportunidade é em questão financeira e técnica para equilibrar o grupo estar fortalecido para o ano", comentou.

A ida de Fred ao Cruzeiro gerou grande repercussão entre as torcidas em Minas Gerais. O jogador assinou com o clube celeste no mês passado, mas sua rescisão com o alvinegro ainda não foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID). Ao rescindir contrato com o Atlético-MG, existia uma cláusula onde o jogador deveria ressarcir o clube no valor total de R$10 milhões caso fosse para o Cruzeiro.

"Foi uma tratativa entre seu representante e a diretoria. A princípio existia a possibilidade da ida do Fred ao Flamengo, mas passado alguns dias ele [empresário do jogador] veio com uma nova situação para um clube que não era o Flamengo e, ao final, ficou bom para ambas as partes. Agora sobre a multa [de R$10 milhões], o contrato foi feito de uma maneira positiva defendendo os interesses do Galo na negociação", concluiu.