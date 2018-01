Oswaldo confirma time alternativo para estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O treinador Oswaldo de Oliveira concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (16), na Cidade do Galo. No bate-papo com a imprensa, o comandante confirmou o time para o confronto contra o Boa Esporte, na próxima quinta-feira (18), às 19h30, em Varginha.

O time da capital deve fazer sua estreia na competição com uma equipe alternativa: Victor; Patric, Matheus Mancini, Bremer e Danilo; Yago, Blanco, Valdívia; Hyuri, Carlos, Erik serão titulares nesse primeiro jogo.

"É um time que tem jogadores de qualidade e podem aproximar muito da forma que eu quero que jogue os outros jogadores. Nós temos que levar em consideração que é o primeiro jogo. Independentemente da qualidade do jogador, tem a qualidade do trabalho. São condições que acontecem em uma primeira partida. São excelentes jogadores e capazes serem titulares em qualquer time", ressaltou o comandante alvinegro.

A pré-temporada realizada pelo preparador físico Paulo Paixão, responsável pela preparação física da equipe, foi elogiada por Oswaldo. "Está muito legal, não só pelo Paulo, mas pelo outros integrantes e pelo grupo de jogadores. Os caras têm trabalhado com muita vontade. Os treinamentos foram fortes. Trabalhamos em tempo integral exigindo bastante e eles tem estado muito bem. O trabalho tem sido, nesse aspecto, muito proveitoso, fazendo uma base muito boa e planejando bem o futuro", frisou o treinador.

Oswaldo de Oliveira adotará o rodízio entre jogadores neste início de temporada. Com vários jogos se aproximando e com o tempo curto de pré-temporada, o técnico optou por evitar o desgaste de seu elenco.

"Muito cedo para falar sobre reserva ou titular. Indubitável que o Victor é titular, que o Ricardo Oliveira em forma é titular. Minha ideia é dar chances para quem estar melhor jogar desde o início. Vamos em duas direções, buscando o encontro no domingo. Vamos jogar com uma equipe na quinta e outra no domingo. Não há tempo para encarar quatro ou cinco jogos sem recuperação. Queremos completar um ciclo semanal de preparação para os quatro primeiros jogos. Com a aproximação do jogo da Copa do Brasil, com os jogadores mais condicionados, aí vamos ver o que vamos fazer", concluiu.