Atlético-MG anuncia novo patrocínio para a temporada 2018

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG tem um novo patrocinador para o ano de 2018. O clube alvinegro fechou nesta terça-feira (16), parceria com a Orthopride, maior rede nacional de clínicas de ortodontia com 60 unidades espalhadas em diversas cidades do Brasil. A empresa estampará sua marca no número da camisa da equipe.

O diretor de Planejamento de Marketing do Galo, Lucas Couto comentou a importância da parceria entre as marcas.

“É uma satisfação ter a parceria de uma empresa líder no segmento de ortodontia avançada. Grandes marcas andam juntas e a Orthopride será muito bem-vinda aqui no Atlético”, afirmou o diretor.

A parceria terá início a partir do jogo contra o Democrata-GV, dia 21 de janeiro, na Arena Independência, pelo Campeonato Mineiro. O jogo que marca a estreia do Galo em seus domínios.

Alexandre Soares, diretor comercial da Orthopride ressaltou sua alegria com a assinatura do vínculo com o time alvinegro. “Estamos muito felizes. Temos certeza de que vamos desenvolver uma grande parceria”, concluiu.