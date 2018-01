Jogo Boa Esporte x Atlético-MG AO VIVO online pelo Campeonato Mineiro 2017

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Boa Esporte X Atlético-MG ao vivo a partir de 19h30.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Victor; Patric, Matheus Mancini, Bremer e Danilo; Yago e Blanco; Hyuri, Valdivia, Eric e Carlos

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOA ESPORTE!

Fabrício; Gerandro, Caíque, Júlio Santos, Radamés e Elivelton; Reis, Alyson, Lucas Hulk e Thaciano; Rodolfo

ÚLTIMO CONFRONTO ENTRE AS EQUIPES!

Em 2016, Galo e Boa se enfrentaram na Arena Independência, ainda pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o time da casa goleou os adversários por 5 a 1.

Confira! Análise: Atlético-MG mescla experiência com juventude e muda estilo de jogo para 2018

ÚLTIMA PARTIDA DO BOA ESPORTE!

O Boa entrou em campo pela Série B do Brasileirão ainda em 2017. O time de Varginha empatou com o Paraná Clube, por 1 a 1, em confronto fora de casa.



ÚLTIMA PARTIDA DO ATLÉTICO-MG!

Na última partida do Galo, o alvinegro perdeu para o Atlético Nacional por 2 a 0, pela Florida Cup.

FALA, OSWALDO!

"Nós temos que levar em consideração que é o primeiro jogo. Independente da qualidade do jogador, tem a qualidade do trabalho. São condições que acontecem em uma primeira partida. São excelentes jogadores e capazes serem titulares em qualquer time", disse.

FALA, SIDNEY MORAES!

"Os meninos estão treinando forte, dedicando 100% ao clube, realizando todos os treinos com muita raça, já estão começando a se entrosar bem, se continuar assim, tenho certeza que bons resultados estão por vir”, comentou.

A diretoria do Boa Esporte anunciou venda de ingressos antecipadas para a estreia da equipe na temporada.