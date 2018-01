De olho neles! Com equipe reserva, Atlético-MG estreia no estadual contra o Boa Esporte

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, a ser realizada no estádio do Melão, em Varginha, Minas Gerais.

O Atlético-MG disputa nesta quinta-feira (18) sua primeira partida oficial na temporada 2018. A equipe dirigida pelo técnico Oswaldo de Oliveira viajou para Varginha a fim de enfrentar o Boa Esporte, às 19h30, no estádio do Melão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

A equipe da casa retorna à elite do estadual após ter disputado a segunda divisão em 2017. Com o objetivo de chegar às finais da competição, o treinador Sidney Morais e a diretoria mudaram bastante o time, restando apenas oito jogadores que terminaram a temporada passada.

Na última vez que as duas equipes se enfrentaram, o Atlético-MG goleou a equipe do Boa Esporte por 5 a 1, no estádio Independência. Já em 2015, quando se enfrentaram em Varginha, a equipe da casa acabou vencendo por 2 a 0.

Oswaldo de Oliveira prega rodízio de atletas

Galo goleou os adversários no último confronto no Independência (Foto: Divulgação/Atlético)

O treinador atleticano já confirmou que nas partidas fora de casa, o Atlético-MG utilizará uma equipe alternativa. Em contrapartida, quando os jogos acontecerem em seus domínios, o time terá força total. O motivo para o rodízio dos jogadores é a curta pré-temporada que as equipes da capital fizeram em 2018, uma vez que o campeonato estadual começou mais cedo por conta da Copa do Mundo.

"Estou tentando colocar, no primeiro jogo, aqueles que estão em melhores condições físicas para jogar. Alguns jogadores precisam de um pouco mais de cuidado na preparação. Estamos resguardando todos esses. Por enquanto não existe titularidade. Estabeleço sempre com eles uma competição saudável para a gente buscar a melhor formação", disse o treinador.

O time que entra em campo na primeira rodada contará com o retorno de quatro atletas emprestados: Carlos, Patric, Hyuri e Danilo, além da estreia do atacante Erik. Do time considerado titular, apenas o goleiro Victor vai pro jogo.

A provável escalação do Atlético-MG é: Victor; Patric, Matheus Mancini, Bremer e Danilo; Yago, Gustavo Blanco, Valdívia, Hyuri e Erik; Carlos.

Boa Esporte quer voltar a figurar entre as principais equipes da competição

Boa Esporte espera fazer bom campeonato estadual (Foto: Divulgação/Atlético)

A equipe de Varginha foi do céu ao inferno nos últimos dois anos. Em 2016, após ser rebaixada no Campeonato Mineiro, quase conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão, porém perdeu sua última partida. Em 2017, disputou o Módulo II do Estadual e voltou à elite da competição. A meta para este ano é alcançar as fases finais e ser a melhor equipe do interior.

O meia Diego Luís, reforço para a temporada 2018, comentou sobre o peso deste primeiro confronto da equipe na competição.

"Um dos três jogos mais difíceis do Campeando e já na primeira rodada. Sem duvida uma tarefa difícil. Mas como falei, apesar do pouco tempo de trabalho, a pré-temporada foi muito satisfatória. Temos que respeitar, obviamente o Atlético, mas procurar fazer o nosso jogo. Focar no nosso trabalho e na nossa atuação é o que vai nos dar a vitória ou não", disse.

A equipe comandada pelo treinador Sidney Morais vai a campo com: Fabrício; Elivélton Foguinho, Joazi, Caíque e Renato Justi; Lucas Hulk, Amaral, Diego Luís e Alyson; João Guilherme e Gerônimo.