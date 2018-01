Atlético cria boas chances, mas começa Campeonato Mineiro com empate diante do Boa Esporte

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, a ser disputada no estádio Melão, em Varginha.

O Atlético-MG visitou o Boa Esporte, nesta quinta-feira (18) e empatou por 0 a 0, na estreia alvinegra no Campeonato Mineiro. O time da capital lutou, mas não conseguiu superar a equipe do Boa, no Estádio Melão em Varginha.

Com o resultado, o Atlético-MG termina a primeira rodada na sexta colocação, com um ponto somado. O Boa Esporte na sétima posição, também com apenas um ponto conquistado.

O Galo voltará a campo no próximo domingo (21) , às 17h, contra o Democrata-GV, na Arena Independência. Já o Boa Esporte enfrenta o Villa Nova, no mesmo dia, às 16h, no estádio Castor Cifuentes.

Galo pressiona e para em goleiro Fabrício

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Com uma equipe alternativa, o Galo começou o jogo tomando as rédeas e criando oportunidades de gol. Logo aos 10 minutos da etapa inicial, Carlos recebeu na área, girou e bateu bem para o gol, mas o goleiro Fabrício fez grande defesa. O Boa Esporte se defendia em meio a uma verdadeira pressão do time alvinegro.

O tempo foi passando, e o Atlético não conseguia abrir o marcador. O goleiro Fabrício, do Boa Esporte era o destaque da partida. Com boas intervenções, o arqueiro mantinha o placar zerado. O Boa apostava nos contra-ataques, entretanto não causava perigo para o goleiro Victor. Aos 33 minutos, Matheus Mancini lançou Hyuri na entrada da área, que ajeitou para Blanco. O meia encobriu Fabrício, mas a bola foi para fora.

Já nos acréscimos, o Atlético passou sufoco. Amaral chutou a bola, que contou com desvio da zaga alvinegra e ficou livre para o atacante Lucas Hulk, que chutou mascado para fora e desperdiçou uma grande oportunidade.

Equipes caem de rendimento e placar segue inalterado na etapa final

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O segundo tempo começou em um ritmo mais devagar em relação a primeira etapa. O Galo voltou mal para a partida e não conseguia criar chances para a abertura do placar. O time apelava para lançamentos e o desempenho da equipe alvinegra no jogo caiu significantemente.

O Boa Esporte, por sua vez, se abria para o ataque e tentava surpreender os adversários, mas não finalizava com perigo. Diante das dificuldades, Oswaldo de Oliveira apostou no jovem Marco Túlio, destaque das categorias de base. Poucos minutos após entrar em campo, o jovem teve uma grande oportunidade. Ele recebeu a bola na ponta direita e finalizou cruzado. Fabrício, mais uma vez, em uma ótima defesa, impediu o gol atleticano.

O jogo se encaminhava para o final e as chances começaram a aparecer. Na jogada seguinte, Mancini quase mandou para as redes, mas a zaga do Boa impediu o gol do defensor alvinegro. Valdívia ainda cobrou uma falta perigosa nos acréscimos, mas não foi suficiente. O jogo terminou no 0 a 0 na estreia do Atlético-MG no campeonato.