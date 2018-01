Em busca do camisa 10: Atlético-MG visa contratação de Tomás Andrade, do River Plate

Jogador chegou a ser comparado com D'Alessandro (Foto: LatinContent/Getty Images)

A busca por um camisa 10 para reforçar o elenco alvinegro pode estar chegando ao fim. O Atlético-MG demonstrou interesse no meio-campista Tomás Andrade, do River Plate. O jovem jogador de 21 anos pode chegar à equipe mineira por empréstimo de um ano, com direitos econômicos fixados.

O jogador integra o time profissional dos Millonarios desde 2016, mas ainda não teve grandes chances com a camisa vermelha e branca. Antes de compor o elenco principal, Tomás chegou a ser emprestado ao AFC Bournemouth, da Inglaterra, para fazer parte do time Sub-21 inglês.

Com um plantel extenso, o River Plate visa o empréstimo do atleta, que é tratado como uma das joias da base apesar de não ter sido aproveitado. Além do Galo, o jogador chegou a ser oferecido à Chapecoense, Internacional e ao América-MG.

Tomás Andrade tem contrato com a equipe argentina até junho de 2020 e já chegou a ser comparado com D'Alessandro por ser habilidoso com a bola nos pés. Atualmente, o jogador treina separado e não chegou a viajar com o resto da equipe para a pré-temporada nos Estados Unidos.

Até o momento, Tomás possui 29 partidas com a camisa do River Plate e não chegou a marcar gols. A última partida do atleta foi na derrota dos Millonarios para o Gimnasia, por 2 a 1, no dia 3 de dezembro, pelo Campeonato Argentino.

Sombra para Cazares

Resgatar o bom futebol de Cazares também faz parte dos planos do técnico alvinegro (Foto: Divulgação/Atlético)

Apesar de contar com Juan Cazares, o Atlético-MG ainda busca outro reforço para o setor de criação da equipe. O meia Nathan, do Chelsea e Lucas Evangelista, da Udinese também foram sondados pelo time alvinegro.

No ano passado, o Galo encarou alguns problemas na criação do time. Cazares e Robinho, improvisado na função, revezaram na reta final do Campeonato Brasileiro. A necessidade de encontrar outro meia-armador virou uma das prioridades para a montagem do novo elenco.

"Nós também podemos, de repente, captar uma outra situação, um outro jogador que venha preencher essa lacuna", avaliou Oswaldo de Oliveira sobre a possibilidade de contratar outro atleta para a função.