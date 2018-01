Patric analisa reestreia pelo Atlético-MG e agradece carinho da torcida

Foto: Bruno Cantini/Atlético

No empate em 0 a 0 nessa quinta-feira (18), no estádio do Melão, em Varginha, o lateral-direito Patric começou a reescrever sua história no Atlético-MG. Ele retornou ao clube em 2018 após ter sido emprestado ao Vitória na temporada passada. Foi o jogo de número 103 do lateral-direito pelo Galo, o clube que ele mais defendeu na carreira.

Feliz pelo retorno ao alvinegro mineiro, Patric analisou a estreia de 2018 e que ele teve a oportunidade de ser titular. “Estou muito feliz em reestrear com uma camisa de peso que é a do Atlético. Sabemos que o primeiro jogo do ano é difícil e principalmente porque o adversário recuou bastante e apostou somente nos contra-ataques. Chegamos a criar algumas boas chances e acho que, de maneira geral, temos que valorizar esse ponto conquistado, inclusive o fato de não termos sofrido gol e como defensor acho importante isso. Com a qualidade que temos nos homens de frente é certo que nos próximos jogos faremos gols”, opinou Patric, que tem a versatilidade como um dos seus pontos fortes.

O jogo em Varginha já foi um aperitivo para Patric do relacionamento com a torcida atleticana. Mas, no próximo domingo, às 17h, contra o Democrata, esse contato será ainda maior, pois o duelo será no estádio Independência, casa do Galo.

“Em Varginha já foi muito positivo o reencontro com a massa. A torcida tem um carinho por mim e sou grato. Vamos para este segundo jogo, que será na nossa casa, e ver o estádio cheio será muito bacana. Daremos o melhor para saírmos de campo vencedores”, concluiu o lateral, que chegou ao Galo em 2011 e é forte candidato a assumir camisa 2 atleticana em 2018.