Atlético-MG acerta renovação do lateral Fábio Santos

Fábio Santos virou o batedor de pênaltis oficial do Galo em 2017 (Foto: Divulgação/Atlético)

O Atlético-MG acertou a renovação de contrato com o Fábio Santos na tarde desta sexta-feira (19). O lateral-esquerdo ampliou seu vínculo com o clube alvinegro até 2020.

Destaque na temporada passada, Fábio Santos tem 91 jogos com a camisa alvinegra e se tornou um dos pilares da equipe no último ano. Em 2017, o atleta marcou cinco gols - todos de pênalti - e ainda contribuiu com duas assistências.

Fábio Santos fez sua estreia no dia 27 de julho em partida contra o Palmeiras. Na ocasião, o Galo venceu por 1 a 0, em São Paulo. O jogador foi campeão mineiro em 2017 e vice-campeão da Copa do Brasil em 2016. No início deste ano, o lateral entrou na mira do Fernerbahçe, da Turquia.