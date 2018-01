Elias vê Atlético-MG mais equilibrado para a temporada: "Não tem time titular ou reserva"

Foto: Divulgação/Atlético-MG

A temporada 2018 começou mais calma para o Atlético-MG e o volante Elias. O clube permaneceu com o treinador Oswaldo de Oliveira no comando da equipe, algo que não acontecia desde a era Cuca. Já o jogador voltará a participar de uma pré-temporada depois de dois anos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), na Cidade do Galo, Elias ressaltou a importância da preparação de início do ano.

“O grupo inteiro vem entendendo o que o Oswaldo está pedindo e está sendo muito importante essa pré-temporada porque eu já vinha há dois anos sem férias, perdi duas pré-temporadas e só pude fazer agora. Então, para mim, particularmente, está sendo muito importante para aprimorar a parte física”, comentou.

Com contratações pontuais, Elias acredita que o elenco atual está mais equilibrado em relação ao ano passado e espera dar alegrias ao torcedor alvinegro.

"Aqui não tem time titular e reserva. Todos estão bem, todos podem jogar. Claro que o professor separou em dois grupos no primeiro momento, mas lá na frente vai juntar de novo. Este grupo está mostrando para todo mundo que todos tem condições de jogar e dar alegrias”, disse.

O Atlético-MG sofreu com o desiquilíbrio da equipe no ano passado. Foram 19 derrotas ao longo da temporada 2017 e apenas 56% de aproveitamento. Pelo número elevado de erros, principalmente na transição defensiva, o trabalho de recomposição dos jogadores é cobrado diariamente pelo comandante alvinegro. Elias destacou a importância dos treinamentos para melhorar o desempenho da equipe durante as partidas.

“A gente vem corrigindo algumas posições para que eu possa chegar mais no ataque, mas não esquecendo de recompor ao lado do Arouca, contando também com a ajuda do Cazares. A equipe vem se portando muito bem. Na hora que tiver que virar volante, eu vou virar, como sempre fiz. Para mim é ideal”, destacou.

Mais ou menos?

O Atlético-MG iniciou a temporada no dia 4 de janeiro. Contudo algo chamou atenção nas redes sociais. Elias publicou uma foto no instagram ao lado dos companheiros de equipe com uma legenda que gerou polêmica: "Menos é mais". Ao final da entrevista coletiva, o camisa 8 explicou que foi apenas uma brincadeira e que em momento nenhum quis criticar ex-jogadores.

“Muita gente fala que quando se perde grandes jogadores, se perde a identidade da equipe, que a equipe vai sofrer, vai brigar contra o rebaixamento, que não vai ganhar nada. Às vezes, isso deixa a gente chateado, porque aqui tem muitos jogadores que têm grandíssimo valor. Não são craques como o Robinho, o Fred ou o Rocha, vitoriosos. Mas são jogadores que estão querendo almejar um espaço no futebol nacional. Às vezes, tem que esperar um pouco, analisar os jogadores dentro de campo para poder ter uma opinião. Todo mundo está falando que era por causa do Robinho, do Fred, mas independente da equipe que eles estejam, eles vão continuar sendo meus companheiros e vão ter o respeito meu e do grupo”, declarou.