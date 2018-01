Sem Adilson e Maidana, Atlético-MG convoca 23 jogadores para jogo contra Democrata-GV

Google Plus

O técnico Oswaldo de Oliveira definiu a lista de relacionados para a partida do Atlético-MG contra o Democrata-GV, neste domingo (21), às 17h (horário de Brasília), em Belo Horizonte. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e marca a estreia do alvinegro da capital em seus domínios.

O treinador poupou a equipe titular no primeiro jogo da competição, contra o Boa Esporte. Com isso, o Galo deve voltar aos gramados com força máxima.

Provável escalação do Atlético para a partida contra o Democrata (4-2-3-1): Victor; Samuel Xavier, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Arouca; Elias; Roger Guedes, Cazares, Otero; Ricardo Oliveira.

O volante Adilson foi cortado da lista de relacionados e não chegou a participar do último treino preparatório para o jogo. O zagueiro Iago Maidana também não foi convocado.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael

Laterais: Patric, Samuel Xavier, Fábio Santos e Danilo

Zagueiros: Gabriel, Léo Silva, Matheus Mancini e Bremer

Meio-campistas: Arouca, Elias, Yago, Gustavo Blanco e Cazares

Atacantes: Valdívia, Roger Guedes, Erik, Hyuri, Otero, Carlos e Ricardo Oliveira